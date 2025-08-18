Google anuncia instalação de reator nuclear em Estado dos EUA

Por Laila Kearney
NOVA YORK (Reuters) - O Google, com a Kairos Power, escolheu o Estado norte-americano do Tennessee como local para uma usina nuclear avançada que deverá fornecer eletricidade aos centros de processamento de dados da empresa a partir de 2030, anunciaram as companhias nesta segunda-feira.
As grandes empresas de tecnologia estão exigindo enormes quantidades de eletricidade para ampliarem suas capacidades de processamento de dados de inteligência artificial generativa. Essas necessidades recordes de energia estão levando o consumo de eletricidade dos EUA a novos patamares e impulsionando o desenvolvimento de novas fontes de energia, como a energia nuclear de próxima geração.
O reator do Tennessee é o primeiro a ser implantado como parte de estratégia do Google, anunciada no ano passado, para comprar energia nuclear de vários reatores modulares pequenos.
O plano dará suporte a 500 megawatts de capacidade nuclear avançada, o que é suficiente para abastecer cerca de 350 mil residências, a ser desenvolvida pela empresa nuclear Kairos, sediada na Califórnia.
A usina nuclear modular de pequeno porte de 50 gigawatts será construída em Oak Ridge, Tennessee, sob um contrato de compra de energia de longo prazo com a empresa de serviços públicos Tennessee Valley Authority, para fornecer eletricidade aos centros de dados do Google localmente e no estado do Alabama.
O projeto marca a primeira vez que uma empresa de serviços públicos dos EUA assina um contrato de compra de energia para a chamada geração IV de energia nuclear, que é geralmente vista como a forma mais sustentável e segura de tecnologias de energia nuclear em desenvolvimento, disseram as empresas.
"A implantação de reatores nucleares avançados é essencial para o domínio da IA e a liderança energética dos EUA", disse o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, em comunicado
Atualmente, não há usinas nucleares avançadas disponíveis comercialmente nos EUA.
