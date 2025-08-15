TILTUOL
Em "Olimpíadas de Robôs", máquinas apostam corrida e jogam futebol, mas também colidem e caem

Por Liam Mo e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - A China deu início nesta sexta-feira aos World Humanoid Robot Games (Jogos Mundiais de Robôs Humanoides), com duração de três dias, buscando mostrar seus avanços em inteligência artificial e robótica com 280 equipes de 16 países --entre eles o Brasil.

Os robôs competiram em esportes como atletismo e tênis de mesa, bem como enfrentaram desafios específicos, de diferenciação de medicamentos e manuseio de materiais a serviços de limpeza.

As equipes somam 192 representantes de universidades e 88 de empresas privadas, como as chinesas Unitree e Fourier Intelligence, e usaram robôs de fabricantes do país, como a Booster Robotics.

"Viemos aqui para jogar e ganhar. Mas também estamos interessados em pesquisa", disse Max Polter, membro do time de futebol HTWK Robots da Alemanha, afiliado à Universidade de Ciências Aplicadas de Leipzig.

"É possível testar muitas abordagens novas e interessantes nessa competição. Se tentarmos algo e não funcionar, perderemos o jogo. Isso é triste, mas é melhor do que investir muito dinheiro em um produto que não deu certo."

Nos jogos, cujos ingressos custam de 128 a 580 iuanes (US$17,83 a US$80,77), os humanoides se chocaram uns contra os outros e caíram várias vezes durante as partidas de futebol, enquanto outros caíram no meio dos eventos de corrida.

Em uma partida de futebol, quatro robôs colidiram uns com os outros e caíram empilhados. No evento de corrida de 1.500 metros, um robô caiu repentinamente enquanto corria, provocando suspiros e aplausos dos espectadores.

Apesar dos tombos frequentes que exigiam assistência humana, muitos robôs conseguiram levantar de forma independente, recebendo aplausos do público.

Os organizadores disseram que os jogos oferecem oportunidades valiosas de coleta de dados para o desenvolvimento de robôs para aplicações práticas, como o trabalho em fábricas.

As partidas de futebol ajudam a treinar as habilidades de coordenação dos robôs, o que pode ser útil para operações de linha de montagem que exijam a colaboração entre várias unidades.

A China está investindo bilhões de dólares em humanoides e robótica à medida que o país enfrenta o envelhecimento da população e a crescente concorrência com os EUA em relação a tecnologias avançadas.

Nos últimos meses, o país organizou uma série de eventos de robótica de alto nível, incluindo o que chamou de primeira maratona de robôs humanoides do mundo em Pequim, uma conferência de robôs e a abertura de lojas de varejo dedicadas a robôs humanoides.

