Em "Olimpíadas de Robôs", máquinas apostam corrida e jogam futebol, mas também colidem e caem

As equipes somam 192 representantes de universidades e 88 de empresas privadas, como as chinesas Unitree e Fourier Intelligence, e usaram robôs de fabricantes do país, como a Booster Robotics.

"Viemos aqui para jogar e ganhar. Mas também estamos interessados em pesquisa", disse Max Polter, membro do time de futebol HTWK Robots da Alemanha, afiliado à Universidade de Ciências Aplicadas de Leipzig.

"É possível testar muitas abordagens novas e interessantes nessa competição. Se tentarmos algo e não funcionar, perderemos o jogo. Isso é triste, mas é melhor do que investir muito dinheiro em um produto que não deu certo."

Nos jogos, cujos ingressos custam de 128 a 580 iuanes (US$17,83 a US$80,77), os humanoides se chocaram uns contra os outros e caíram várias vezes durante as partidas de futebol, enquanto outros caíram no meio dos eventos de corrida.

Em uma partida de futebol, quatro robôs colidiram uns com os outros e caíram empilhados. No evento de corrida de 1.500 metros, um robô caiu repentinamente enquanto corria, provocando suspiros e aplausos dos espectadores.

Apesar dos tombos frequentes que exigiam assistência humana, muitos robôs conseguiram levantar de forma independente, recebendo aplausos do público.