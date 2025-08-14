WhatsApp acusa Moscou de tentar bloquear comunicação segura de milhões de russos

Uma disputa acirrada com provedores de tecnologia estrangeiros se intensificou após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022, com a Rússia bloqueando o Facebook e o Instagram, da Meta, diminuindo a velocidade do YouTube, da Alphabet, e emitindo centenas de multas para plataformas que não cumpriram as regras russas sobre conteúdo online e armazenamento de dados.

"O WhatsApp é privado, criptografado de ponta a ponta e desafia as tentativas do governo de violar o direito das pessoas à comunicação segura, e é por isso que a Rússia está tentando bloqueá-lo para mais de 100 milhões de russos", disse o WhatsApp na noite de quarta-feira, prometendo continuar tentando manter os serviços criptografados disponíveis na Rússia.

O Telegram afirmou que combate ativamente o uso prejudicial de sua plataforma, incluindo apelos à sabotagem, à violência e à fraude, e que os moderadores usam ferramentas de IA para remover milhões de mensagens maliciosas todos os dias.

Em julho de 2025, o alcance mensal do WhatsApp na Rússia foi de 97,3 milhões de pessoas, em comparação com 90,8 milhões do Telegram, de acordo com dados da Mediascope. O terceiro colocado, VK Messenger, uma oferta da empresa de tecnologia controlada pelo Estado VK, alcançou 17,9 milhões de pessoas.

(Reportagem de Alexander Marrow, Gleb Stolyarov e Lucy Papachristou)