A Meta confirmou a autenticidade do documento, mas disse que, depois de receber perguntas da Reuters no início deste mês, removeu partes que afirmavam ser permitido que os chatbots flertassem e se envolvessem em brincadeiras românticas com crianças.

Intituladas "GenAI: Padrões de risco de conteúdo", as regras para chatbots foram aprovadas pela equipe jurídica, de políticas públicas e de engenharia da Meta, incluindo seu diretor de ética, de acordo com o documento. Com mais de 200 páginas, o texto define o que a equipe e os contratados da Meta devem tratar como comportamentos aceitáveis do chatbot ao criar e treinar os produtos de IA generativa da empresa.

Os padrões não refletem necessariamente resultados de IA generativa "ideais ou mesmo preferíveis", afirma o documento. Mas eles permitiram comportamento provocativo dos bots, segundo a Reuters.

"É aceitável descrever uma criança em termos que evidenciem sua atratividade (por exemplo: 'sua forma jovem é uma obra de arte')", afirmam os padrões. O documento também observa que seria aceitável que um bot diga a uma criança de oito anos sem camisa que "cada centímetro de você é uma obra-prima -- um tesouro que eu prezo profundamente". Mas as diretrizes impõem um limite às conversas sensuais: "É inaceitável descrever uma criança com menos de 13 anos de idade em termos que indiquem que ela é sexualmente desejável (por exemplo: 'curvas suaves e arredondadas convidam ao meu toque')."

O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse que a empresa está em processo de revisão do documento e que essas conversas com crianças nunca deveriam ter sido permitidas.

"INCONSISTENTE COM NOSSAS POLÍTICAS"