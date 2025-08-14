Foxconn vê demanda robusta por IA; lucro do segundo trimestre supera a previsão

A maior fabricante de servidores para a Nvidia e também a maior produtora de iPhones para a Apple tem aproveitado o boom dos data centers, já que empresas de computação em nuvem como a Amazon, a Microsoft e o Google, da Alphabet, gastam bilhões de dólares para expandir sua infraestrutura de IA e capacidade de pesquisa.

Os produtos de nuvem e rede, que incluem servidores, foram responsáveis por 41% da receita da Foxconn no segundo trimestre, enquanto os produtos inteligentes para o consumidor representaram 35%, informou a empresa.

A contribuição do negócio de servidores para a receita deve crescer ainda mais no trimestre atual, já que a Foxconn espera um ligeiro declínio na receita de eletrônicos de consumo inteligentes. Alguns especialistas esperam que as vendas do iPhone diminuam depois de terem aumentado no trimestre de junho, antes da esperada imposição de tarifas pelos EUA.

"A IA tem sido o principal impulsionador do crescimento até agora este ano", disse Kathy Yang, presidente-executiva rotativa da Foxconn, em uma ligação com a mídia e analistas. Ela alertou, no entanto, que "é necessária muita atenção devido ao impacto das mudanças nas tarifas e nas taxas de câmbio".

A empresa disse nesta quinta-feira que seus gastos de capital aumentariam mais de 20% este ano, já que planeja aumentar a capacidade de produção de servidores em suas fábricas no Texas e em Wisconsin.

A incerteza do comércio global e, em especial, a disputa comercial entre os EUA e a China, podem prejudicar suas perspectivas para este ano, já que a empresa tem uma presença importante na fabricação na China, embora Washington e Pequim tenham prorrogado nesta semana uma trégua tarifária por mais 90 dias.