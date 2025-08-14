Apple terá medição de oxigênio no sangue para alguns relógios nos EUA com atualização de software

Isso ocorre após anos de disputas legais com a Masimo , sediada em Irvine, Califórnia, que acusou a Apple de contratar seus funcionários e roubar sua tecnologia de oximetria de pulso após discutir uma possível colaboração.

Masimo ganhou uma disputa na Comissão de Comércio Internacional dos EUA para bloquear as importações de relógios com o recurso, o que levou a Apple a remover o recurso e deu início a um longo processo de apelação. Suas ações caíram 4,5%.

Os modelos de relógios afetados não tinham o recurso de oxigênio no sangue quando foram enviados, mas a Apple disse que a alfândega dos EUA havia aprovado a atualização do software.

Com a atualização, um usuário pode iniciar uma sessão no aplicativo de oxigênio no sangue no Apple Watch, e os sensores do Apple Watch coletarão dados que serão usados pelo iPhone para calcular e exibir os níveis, segundo a Apple.

A Apple introduziu a oximetria de pulso pela primeira vez em seus Apple Watches da Série 6 em 2020. Masimo lançou seu relógio W1 de rastreamento de oxigênio no sangue em 2022.

Masimo convenceu a Comissão de Comércio Internacional a bloquear as importações dos smartwatches Series 9 e Ultra 2 da Apple em 2023, com base na determinação da comissão de que a tecnologia da Apple para leitura dos níveis de oxigênio no sangue infringia as patentes da Masimo.