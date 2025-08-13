Musk diz que vai processar Apple, pois empresa privilegia ChatGPT

O bilionário Elon Musk disse na segunda-feira que sua startup de inteligência artificial xAI tomará medidas legais contra a Apple, acusando a companhia de violar os regulamentos antitruste ao gerenciar as classificações da App Store.
"A Apple está se comportando de uma maneira que torna impossível para qualquer empresa de IA, além da OpenAI, alcançar o primeiro lugar na App Store, o que é uma violação antitruste inequívoca. A xAI tomará medidas legais imediatas", disse Musk na rede social X.
Musk não forneceu provas para apoiar sua alegação. Representantes de Apple, OpenAI e xAI não comentaram.
Atualmente, o ChatGPT ocupa o primeiro lugar na seção "Principais aplicativos gratuitos" da App Store para iPhones nos EUA, enquanto o Grok, da xAI, está em quinto lugar e o chatbot Gemini, do Google, está em 57º.
O ChatGPT também lidera as classificações na Google Play Store, de acordo com dados da Sensor Tower.
A Apple tem uma parceria com a OpenAI que integra o ChatGPT em iPhones, iPads e Macs.
"Ei @Apple App Store, por que você se recusa a colocar o X ou o Grok na sua seção 'Must Have' quando o X é o aplicativo de notícias número 1 do mundo e o Grok é o número 5 entre todos os aplicativos? Vocês estão fazendo política?", disse Musk em outra publicação na rede.
Em abril, um juiz dos EUA determinou que a Apple violou uma ordem judicial que exigia que ela permitisse maior concorrência na App Store e encaminhou a empresa aos promotores federais para uma investigação, em um caso apresentado pela Epic Games, desenvolvedora do videogame "Fortnite".
A Apple recebeu uma multa de 500 milhões de euros do órgão antitruste da União Europeia em abril, acusada e criar restrições técnicas e comerciais que impedem que desenvolvedores de aplicativos direcionem usuários para ofertas mais baratas fora da App Store, violando a Lei de Mercados Digitais.
(Por Surbhi Misra e Shubham Kalia)
