EUA incorporam rastreadores em remessas de chips de IA para detectar desvios para a China, dizem fontes
Por Fanny Potkin e Karen Freifeld e Jun Yuan Yong
CINGAPURA/NOVA YORK (Reuters) - As autoridades dos Estados Unidos colocaram secretamente dispositivos de rastreamento de localização em remessas específicas de chips avançados que consideram de alto risco de desvio ilegal para a China, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto da tática de aplicação da lei não relatada anteriormente.
As medidas visam detectar chips de inteligência artificial sendo desviados para destinos que estão sob restrições de exportação dos EUA e se aplicam apenas a remessas selecionadas sob investigação, disseram as pessoas.
Elas mostram até que ponto os EUA foram para impor suas restrições à exportação de chips para a China, mesmo com o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, buscando relaxar algumas restrições ao acesso chinês a semicondutores norte-americanos avançados.
Os rastreadores podem ajudar a construir casos contra pessoas e empresas que lucram com a violação dos controles de exportação dos EUA, disseram as pessoas que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade da questão.
Os rastreadores de localização são uma ferramenta de investigação que existe há décadas e é usada pelas agências de aplicação da lei dos EUA para rastrear produtos sujeitos a restrições de exportação, como peças de avião. Eles têm sido usados para combater o desvio ilegal de semicondutores nos últimos anos, disse uma fonte.
Cinco outras pessoas ativamente envolvidas na cadeia de suprimentos de servidores de IA afirmam estar cientes do uso dos rastreadores em remessas de servidores de fabricantes como Dell e Super Micro, que incluem chips da Nvidia e AMD.
Essas pessoas disseram que os rastreadores geralmente ficam ocultos na embalagem das remessas de servidores. Elas não sabiam quais partes estavam envolvidas na instalação dos rastreadores e em que ponto da rota de remessa eles eram colocados.
A Reuters não conseguiu determinar com que frequência os rastreadores foram usados em investigações relacionadas a chips ou quando as autoridades dos EUA começaram a usá-los para investigar o contrabando de chips. Os EUA começaram a restringir a venda de chips avançados da Nvidia, AMD e outros fabricantes para a China em 2022.
Em um caso de 2024 descrito por duas das pessoas envolvidas na cadeia de suprimentos de servidores, uma remessa de servidores Dell com chips Nvidia incluía tanto grandes rastreadores nas caixas de remessa quanto dispositivos menores e mais discretos escondidos dentro da embalagem -- e até mesmo dentro dos próprios servidores.
Uma terceira pessoa disse ter visto imagens e vídeos de rastreadores sendo removidos por outros revendedores de chips dos servidores Dell e Super Micro. A pessoa disse que alguns dos rastreadores maiores tinham o tamanho aproximado de um smartphone.
O Bureau of Industry and Security, do Departamento de Comércio dos EUA, que supervisiona os controles de exportação e a aplicação da lei, normalmente está envolvido, e o Homeland Security Investigations (HSI) e o FBI também podem participar, disseram as fontes.
O HSI e o FBI não quiseram comentar. O Departamento de Comércio não respondeu aos pedidos de comentários. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava ciente do assunto.
A Super Micro disse em um comunicado que não divulga suas "práticas e políticas de segurança em vigor para proteger nossas operações, parceiros e clientes em todo o mundo". A empresa se recusou a comentar sobre quaisquer ações de rastreamento por parte das autoridades dos EUA.
A Dell disse que "não tem conhecimento de uma iniciativa do governo dos EUA para colocar rastreadores em suas remessas de produtos".
A Nvidia disse: ""Não instalamos dispositivos secretos de rastreamento em nossos produtos".
A AMD não respondeu a um pedido de comentário.
(Reportagem de Fanny Potkin e Jun Yuan Yong, em Cingapura, e Karen Freifeld, em Nova York; Reportagem adicional da Redação na China)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.