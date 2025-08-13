EUA incorporam rastreadores em remessas de chips de IA para detectar desvios para a China, dizem fontes

Elas mostram até que ponto os EUA foram para impor suas restrições à exportação de chips para a China, mesmo com o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, buscando relaxar algumas restrições ao acesso chinês a semicondutores norte-americanos avançados.

Os rastreadores podem ajudar a construir casos contra pessoas e empresas que lucram com a violação dos controles de exportação dos EUA, disseram as pessoas que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade da questão.

Os rastreadores de localização são uma ferramenta de investigação que existe há décadas e é usada pelas agências de aplicação da lei dos EUA para rastrear produtos sujeitos a restrições de exportação, como peças de avião. Eles têm sido usados para combater o desvio ilegal de semicondutores nos últimos anos, disse uma fonte.

Cinco outras pessoas ativamente envolvidas na cadeia de suprimentos de servidores de IA afirmam estar cientes do uso dos rastreadores em remessas de servidores de fabricantes como Dell e Super Micro, que incluem chips da Nvidia e AMD.

Essas pessoas disseram que os rastreadores geralmente ficam ocultos na embalagem das remessas de servidores. Elas não sabiam quais partes estavam envolvidas na instalação dos rastreadores e em que ponto da rota de remessa eles eram colocados.

A Reuters não conseguiu determinar com que frequência os rastreadores foram usados em investigações relacionadas a chips ou quando as autoridades dos EUA começaram a usá-los para investigar o contrabando de chips. Os EUA começaram a restringir a venda de chips avançados da Nvidia, AMD e outros fabricantes para a China em 2022.