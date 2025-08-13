Chrome à venda? Empresa de IA oferece US$ 34,5 bilhões por navegador do Google

A Perplexity AI fez nesta terça-feira uma oferta não solicitada de US$34,5 bilhões em dinheiro pelo navegador Chrome, da Alphabet , um valor muito acima de sua própria avaliação. A startup busca os bilhões de usuários do navegador, essenciais na corrida por buscas com uso de IA.
A empresa não é estranha a ofertas chamativas. Ela fez uma oferta semelhante pela divisão do TikTok nos EUA em janeiro, oferecendo uma fusão com o popular aplicativo de vídeos curtos para resolver as preocupações do governo norte-americano sobre a propriedade chinesa da plataforma.
A OpenAI, o Yahoo e a empresa de capital privado Apollo Global Management também manifestaram interesse no Chrome, já que a pressão regulatória ameaça o controle do Google sobre o setor.
O Google não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters. A empresa não colocou o Chrome à venda e planeja recorrer de uma decisão de um tribunal dos EUA no ano passado que considerou que ela detinha um monopólio ilegal sobre buscas na internet. O Departamento de Justiça solicitou a alienação do Chrome como parte da solução do caso.
A Perplexity não revelou como planeja financiar a oferta. A empresa, com três anos de existência, levantou cerca de US$1 bilhão em financiamento de investidores até agora, incluindo Nvidia e SoftBank. Ela foi avaliada pela última vez em US$14 bilhões.
Segundo a Perplexity, vários fundos se ofereceram para financiar o negócio em sua totalidade, mas a empresa não citou quais seriam eles. As ações da Alphabet subiram 1,6% nas negociações à tarde.
À medida que uma nova geração de usuários recorre a chatbots, como ChatGPT e Perplexity, para obter respostas, os navegadores estão recuperando a proeminência como portas para o tráfego oriundo de buscas e valiosos dados de usuários, tornando-os centrais para as ambições de IA das Big Tech.
A Perplexity já tem um navegador de IA, o Comet, que pode executar determinadas tarefas em nome do usuário. A compra do Chrome permitiria aproveitar os mais de três bilhões de usuários do navegador, o que lhe daria o peso necessário para competir melhor com rivais maiores, como a OpenAI. A empresa controladora do ChatGPT também está trabalhando em seu próprio navegador de IA.
A oferta da Perplexity promete manter aberto o Chromium, no qual se baseia o código-fonte do navegador, investir US$3 bilhões em dois anos e não fazer alterações no mecanismo de busca padrão do Chrome, de acordo com um termo de compromisso visto pela Reuters.
A empresa disse que a oferta, sem componente acionário, preservaria a escolha do usuário e aliviaria as preocupações com a concorrência no futuro.
Analistas disseram ser improvável que o Google venda o Chrome e que a empresa provavelmente se envolveria em uma longa batalha jurídica para evitar esse resultado, uma vez que o navegador é crucial para os esforços de IA da companhia. Eles incluem os resumos de pesquisa gerados por IA conhecidos como Overview para ajudar a defender sua participação no mercado de buscas.
Espera-se que o juiz federal Amit Mehta decida sobre o caso antitruste ainda neste mês.
"O juiz Mehta é bastante ortodoxo. É bem possível que ele adie a exigência de uma venda até que o processo de apelação seja resolvido, o que pode levar bastante tempo", disse Herbert Hovenkamp, professor da Carey Law School da Universidade da Pensilvânia.
"O processo iria para o Circuito de DC, que é cético em relação a alienações forçadas, e é possível que vá até mesmo para a Suprema Corte depois disso. Portanto, esse processo poderia se estender por alguns anos."
A oferta da Perplexity também está abaixo do valor de pelo menos US$50 bilhões pelo qual o Chrome poderia ser vendido, segundo o CEO do mecanismo de busca rival DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, caso o Google seja forçado a vendê-lo.
