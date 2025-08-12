Sea, dona da Shopee, tem receita acima do esperado no trimestre

(Reuters) - A Sea, controladora da Shopee, divulgou nesta terça-feira faturamento acima do esperado para o segundo trimestre, impulsionada por forte crescimento em suas operações de comércio eletrônico, o que impulsionava suas ações nos Estados Unidos para uma alta de mais de 9%.
A Sea também relatou um forte crescimento da receita com serviços financeiros, devido à forte demanda por seus produtos de crédito por parte de pequenas e médias empresas, enquanto o segmento de entretenimento registrou um aumento de 28,4% no faturamento.
A Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico popular no Sudeste Asiático e em Taiwan, com uma presença notável na América Latina, vem registrando forte demanda dos consumidores, ajudada pelos esforços de marketing que incluem oferta de descontos e frete grátis.
A unidade de comércio eletrônico, que se tornou lucrativa no ano passado e responde por mais de 60% do faturamento geral, teve um salto de 33,7% na receita, para US$3,8 bilhões, no trimestre de abril a junho.
O braço de produtos financeiros digitais da Sea, que abriga seu aplicativo Monee, que oferece serviços como processamento de pagamentos, carteiras digitais e serviços de crédito, teve alta de 70% na receita, para US$882,8 milhões.
A empresa de tecnologia sediada em Cingapura apurou receita de US$5,26 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 38,2% em relação ao ano passado. Analistas, em média, esperavam faturamento de US$4,98 bilhões para a empresa no período, de acordo com dados compilados pela LSEG.
(Por Deborah Sophia)
