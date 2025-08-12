Sea, dona da Shopee, tem receita acima do esperado no trimestre

(Reuters) - A Sea, controladora da Shopee, divulgou nesta terça-feira faturamento acima do esperado para o segundo trimestre, impulsionada por forte crescimento em suas operações de comércio eletrônico, o que impulsionava suas ações nos Estados Unidos para uma alta de mais de 9%.

A Sea também relatou um forte crescimento da receita com serviços financeiros, devido à forte demanda por seus produtos de crédito por parte de pequenas e médias empresas, enquanto o segmento de entretenimento registrou um aumento de 28,4% no faturamento.

A Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico popular no Sudeste Asiático e em Taiwan, com uma presença notável na América Latina, vem registrando forte demanda dos consumidores, ajudada pelos esforços de marketing que incluem oferta de descontos e frete grátis.