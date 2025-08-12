Lula diz que espera encontrar com Trump e que enviou carta convidando para COP30

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira esperar que algum dia ele possa se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ter uma conversa civilizada como dois chefes de Estado e aproveitou para revelar que enviou uma carta ao norte-americano convidando-o para a conferência climática da ONU COP30.

Na semana passada, em entrevista à Reuters, Lula havia dito que não iria telefonar para Trump para negociar a tarifa de 50%, mas para convidá-lo para a cúpula climática, que neste ano ocorrerá em Belém, em novembro.

"Eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como dois chefes de Estado, como deve ser a relação entre dois chefes de Estado", disse Lula em entrevista à BandNews nesta terça-feira.