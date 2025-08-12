Perplexity oferece US$34,5 bilhões pelo navegador Chrome, do Google

A OpenAI, o Yahoo e a empresa de capital privado Apollo Global Management também manifestaram interesse no Chrome, já que a pressão regulatória ameaça o controle do Google sobre o setor.

O Google não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters. A empresa não colocou o Chrome à venda e planeja recorrer de uma decisão de um tribunal dos EUA no ano passado que considerou que ela detinha um monopólio ilegal sobre buscas na internet. O Departamento de Justiça solicitou a alienação do Chrome como parte da solução do caso.

A Perplexity não revelou como planeja financiar a oferta. A empresa, com três anos de existência, levantou cerca de US$1 bilhão em financiamento de investidores até agora, incluindo Nvidia e SoftBank. Ela foi avaliada pela última vez em US$14 bilhões.

Segundo a Perplexity, vários fundos se ofereceram para financiar o negócio em sua totalidade, mas a empresa não citou quais seriam eles. As ações da Alphabet subiram 1,6% nas negociações à tarde.

À medida que uma nova geração de usuários recorre a chatbots, como ChatGPT e Perplexity, para obter respostas, os navegadores estão recuperando a proeminência como portas para o tráfego oriundo de buscas e valiosos dados de usuários, tornando-os centrais para as ambições de IA das Big Tech.

A Perplexity já tem um navegador de IA, o Comet, que pode executar determinadas tarefas em nome do usuário. A compra do Chrome permitiria aproveitar os mais de três bilhões de usuários do navegador, o que lhe daria o peso necessário para competir melhor com rivais maiores, como a OpenAI. A empresa controladora do ChatGPT também está trabalhando em seu próprio navegador de IA.