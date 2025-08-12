Musk diz que xAI vai processar Apple por causa de classificações da App Store

Musk não forneceu provas para apoiar sua alegação. Representantes de Apple, OpenAI e xAI não comentaram.

Atualmente, o ChatGPT ocupa o primeiro lugar na seção "Principais aplicativos gratuitos" da App Store para iPhones nos EUA, enquanto o Grok, da xAI, está em quinto lugar e o chatbot Gemini, do Google, está em 57º.

O ChatGPT também lidera as classificações na Google Play Store, de acordo com dados da Sensor Tower.

A Apple tem uma parceria com a OpenAI que integra o ChatGPT em iPhones, iPads e Macs.

"Ei @Apple App Store, por que você se recusa a colocar o X ou o Grok na sua seção 'Must Have' quando o X é o aplicativo de notícias número 1 do mundo e o Grok é o número 5 entre todos os aplicativos? Vocês estão fazendo política?", disse Musk em outra publicação na rede.

Em abril, um juiz dos EUA determinou que a Apple violou uma ordem judicial que exigia que ela permitisse maior concorrência na App Store e encaminhou a empresa aos promotores federais para uma investigação, em um caso apresentado pela Epic Games, desenvolvedora do videogame "Fortnite".