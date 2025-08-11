Trump sugere que pode não permitir venda de chips avançados da Nvidia na China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira que não faria um acordo com a gigante norte-americana de chips de IA Nvidia, liderada pelo presidente-executivo Jensen Huang, para permitir a venda de uma GPU avançada de última geração na China, mas não chegou a descartá-la.

"Jensen também tem o novo chip, o Blackwell", disse Trump aos repórteres. "Eu não faria um acordo com isso, embora seja possível", disse ele.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Ryan Jones)