Trump se reúne com CEO da Intel e secretários de Comércio e do Tesouro

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que se reuniu com o presidente-executivo da Intel, Lip-Bu Tan, juntamente com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
As ações da Intel, consideradas o centro das ambições norte-americanas de fabricação de chips domésticos, subiam 2,2% no pós-mercado.
"A reunião foi muito interessante", disse Trump no Truth Social, acrescentando que os membros de seu gabinete e Tan passarão algum tempo juntos e apresentarão sugestões a ele durante a próxima semana.
Na semana passada, Trump exigiu a renúncia imediata de Tan por causa de seus vínculos com empresas chinesas, injetando incerteza no esforço de recuperação de anos da fabricante de chips.
O presidente-executivo havia investido em centenas de empresas chinesas, algumas das quais ligadas às Forças Armadas chinesas, informou a Reuters com exclusividade em abril.
Tan recebeu a missão de reverter anos de erros que deixaram a Intel lutando para avançar na crescente indústria de chips para inteligência artificial, dominada pela Nvidia, enquanto as ambições de fabricação sob contrato — que exigem altos investimentos — resultaram em grandes prejuízos.
Mas a demanda pela renúncia de Tan apenas o distrairá dessa tarefa, disseram à Reuters investidores e uma ex-autoridade sênior.
(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)
