Trump se reúne com CEO da Intel e secretários de Comércio e do Tesouro

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que se reuniu com o presidente-executivo da Intel, Lip-Bu Tan, juntamente com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

As ações da Intel, consideradas o centro das ambições norte-americanas de fabricação de chips domésticos, subiam 2,2% no pós-mercado.

"A reunião foi muito interessante", disse Trump no Truth Social, acrescentando que os membros de seu gabinete e Tan passarão algum tempo juntos e apresentarão sugestões a ele durante a próxima semana.