Operadora da Wikipédia perde contestação à Lei de Segurança Online do Reino Unido

O juiz Jeremy Johnson rejeitou o caso na segunda-feira, mas disse que a Wikimedia Foundation poderia apresentar uma nova contestação se o órgão regulador Ofcom "concluir que a Wikipédia é um serviço de Categoria 1".

Ele acrescentou que sua decisão "não dá luz verde ao Ofcom e ao Secretário de Estado para implementar um regime que impediria significativamente as operações da Wikipédia".

A Wikimedia Foundation disse que a decisão "não oferece as proteções legais imediatas que esperávamos para a Wikipédia", mas acolheu os comentários do tribunal enfatizando o que disse ser "a responsabilidade do Ofcom e do governo do Reino Unido de garantir a proteção da Wikipédia".

O Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia do Reino Unido saudou a decisão, dizendo que "nos ajudará a continuar nosso trabalho de implementação da Lei de Segurança Online para criar um mundo online mais seguro para todos".

O Ofcom disse que "continuará a progredir em nosso trabalho em relação aos serviços categorizados".

A Lei de Segurança Online, que foi aprovada em 2023 e está sendo implementada este ano, foi criticada no início deste mês pela rede social X, que disse que eram necessárias mudanças significativas na lei.