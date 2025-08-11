Micron eleva previsões com aumento na demanda por chips para IA

A empresa agora espera uma receita trimestral de US$11,2 bilhões, com margem de US$100 milhões para mais ou para menos, em comparação com sua previsão anterior de US$10,7 bilhões, com margem de US$300 milhões para mais ou para menos.

A Micron também aumentou sua previsão de margem bruta ajustada para o quarto trimestre para 44,5%, com variação de meio ponto percentual para mais ou para menos, em comparação com sua expectativa anterior de 42%, com variação de um ponto percentual para mais ou para menos.

A empresa disse que a previsão revisada reflete a melhora dos preços, principalmente dos produtos de memória RAM dinâmica.

"Observamos todos os nossos diferentes mercados finais ao redor do mundo, as tendências de preços têm sido robustas e temos tido grande sucesso em conseguir aumentar esses preços", disse Sumit Sadana, diretor de negócios da Micron, em uma conferência do setor na segunda-feira.

As restrições de oferta na produção de HBMs e a forte demanda de IA permitiram que a Micron colocasse preços mais altos para seus produtos, representando uma mudança na tendência histórica de que os fabricantes de chips de memória tinham que aceitar margens menores, disse o analista da eMarketer Jacob Bourne.

A Reuters informou com exclusividade na segunda-feira que a SK Hynix , fornecedora da Nvidia , vê o mercado de chips de memória especializados em IA crescendo 30% ao ano até 2030.