Micron eleva previsões com aumento na demanda por chips para IA

Por Zaheer Kachwala
(Reuters) - A Micron Technology elevou na segunda-feira suas previsões de receita e lucro ajustado para o quarto trimestre, apostando no aumento da demanda por seus chips de memória usados em infraestruturas de inteligência artificial, fazendo com que suas ações subissem cerca de 3%.
Os fabricantes de semicondutores, como a Micron , registraram um aumento nos pedidos de seus chips de memória de alta largura de banda (HBM) devido à sua alta capacidade de processamento de dados, à medida que as grandes empresas de tecnologia aumentam os investimentos em data centers para IA.
A empresa agora espera uma receita trimestral de US$11,2 bilhões, com margem de US$100 milhões para mais ou para menos, em comparação com sua previsão anterior de US$10,7 bilhões, com margem de US$300 milhões para mais ou para menos.
A Micron também aumentou sua previsão de margem bruta ajustada para o quarto trimestre para 44,5%, com variação de meio ponto percentual para mais ou para menos, em comparação com sua expectativa anterior de 42%, com variação de um ponto percentual para mais ou para menos.
A empresa disse que a previsão revisada reflete a melhora dos preços, principalmente dos produtos de memória RAM dinâmica.
"Observamos todos os nossos diferentes mercados finais ao redor do mundo, as tendências de preços têm sido robustas e temos tido grande sucesso em conseguir aumentar esses preços", disse Sumit Sadana, diretor de negócios da Micron, em uma conferência do setor na segunda-feira.
As restrições de oferta na produção de HBMs e a forte demanda de IA permitiram que a Micron colocasse preços mais altos para seus produtos, representando uma mudança na tendência histórica de que os fabricantes de chips de memória tinham que aceitar margens menores, disse o analista da eMarketer Jacob Bourne.
A Reuters informou com exclusividade na segunda-feira que a SK Hynix , fornecedora da Nvidia , vê o mercado de chips de memória especializados em IA crescendo 30% ao ano até 2030.
A imposição de uma tarifa de 100% sobre alguns chips importados para os EUA poderia afetar o crescimento, mas as tarifas não se aplicarão às empresas que fabricam no país ou se comprometeram a fazê-lo.
Em junho, a Micron disse que estava expandindo seus investimentos nos EUA em US$30 bilhões, totalizando US$200 bilhões.
A Micron espera lucro ajustado para o quarto trimestre de US$2,85 por ação, com margem de 7 centavos para mais ou para menos, em comparação com sua expectativa anterior de US$2,50, com variação de 15 centavos para mais ou para menos.
