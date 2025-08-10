Mídia estatal chinesa diz que chips H20 da Nvidia não são seguros para a China

PEQUIM (Reuters) - Os chips H20 da Nvidia representam preocupações de segurança para a China, disse uma conta de mídia social afiliada à mídia estatal chinesa no domingo, depois que Pequim levantou preocupações sobre o acesso "backdoor" nesses chips.
Os chips H20 também não são tecnologicamente avançados ou ecologicamente corretos, disse a conta Yuyuan Tantian, que é afiliada à emissora estatal CCTV, em um artigo publicado no WeChat.
"Quando um tipo de chip não é ecologicamente correto nem avançado nem seguro, como consumidores, certamente temos a opção de não comprá-lo", concluiu o artigo.
A Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os chips de inteligência artificial H20 foram desenvolvidos pela Nvidia para o mercado chinês depois que os EUA impuseram restrições à exportação de chips avançados de IA no final de 2023. O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, proibiu suas vendas em abril em meio à escalada das tensões comerciais com a China, mas reverteu a proibição em julho.
O órgão de vigilância do ciberespaço da China disse em 31 de julho que havia convocado a Nvidia para uma reunião, pedindo à fabricante de chips dos EUA que explicasse se seus chips H20 tinham algum risco de segurança de backdoor -- método oculto de contornar a autenticação normal ou os controles de segurança.
Mais tarde, a Nvidia disse que seus produtos não tinham "backdoors" que permitissem acesso ou controle remoto.
Em seu artigo, Yuyuan Tantian disse que os chips da Nvidia poderiam realizar funções como "desligamento remoto" por meio de um "backdoor" de hardware.
O comentário de Yuyuan Tantian veio após críticas contra a Nvidia feitas pelo People's Daily, outro meio de comunicação estatal chinês.
Em um comentário no início deste mês, o People's Daily disse que a Nvidia deve produzir "provas de segurança convincentes" para eliminar preocupações dos usuários chineses sobre os riscos de segurança em seus chips e recuperar a confiança do mercado.
(Reportagem de Yukun Zhang e Brenda Goh)
