China quer que EUA relaxem controles de exportação de chips de IA em acordo comercial, informa o FT

(Reuters) - A China quer que os Estados Unidos flexibilizem os controles de exportação de chips essenciais para a inteligência artificial como parte de um acordo comercial antes de uma possível cúpula entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, informou o jornal Financial Times neste domingo.

Autoridades chinesas disseram a especialistas em Washington que Pequim quer que o governo Trump relaxe as restrições de exportação de chips de memória HBM, informou o jornal, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto.

A Casa Branca, o Departamento de Estado e o Ministério das Relações Exteriores da China não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a reportagem.