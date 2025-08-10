China quer que EUA relaxem controles de exportação de chips de IA em acordo comercial, informa o FT
(Reuters) - A China quer que os Estados Unidos flexibilizem os controles de exportação de chips essenciais para a inteligência artificial como parte de um acordo comercial antes de uma possível cúpula entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, informou o jornal Financial Times neste domingo.
Autoridades chinesas disseram a especialistas em Washington que Pequim quer que o governo Trump relaxe as restrições de exportação de chips de memória HBM, informou o jornal, citando pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto.
A Casa Branca, o Departamento de Estado e o Ministério das Relações Exteriores da China não responderam imediatamente a pedidos de comentários sobre a reportagem.
Os chips HBM, que ajudam a executar rapidamente tarefas de IA com uso intensivo de dados, são observados de perto pelos investidores devido ao seu uso com processadores gráficos de IA, particularmente o da Nvidia.
O FT disse que a China está preocupada porque os controles HBM dos EUA prejudicam a capacidade das empresas chinesas, como a Huawei, de desenvolver seus próprios chips de IA.
Sucessivas administrações dos EUA restringiram as exportações de chips avançados para a China, buscando impedir o desenvolvimento de defesa e IA de Pequim.
Embora isso tenha afetado a capacidade das empresas americanas de atender plenamente à crescente demanda da China, um dos maiores mercados de semicondutores do mundo, ela ainda continua sendo um importante gerador de receita para os fabricantes de chips americanos.
(Reportagem de Chandni Shah em Bengaluru)
