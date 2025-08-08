Robotáxi da Baidu cai em vala de construção na China, levantando preocupações sobre segurança

PEQUIM (Reuters) - Um veículo autônomo operado pelo serviço de táxi-robô Apollo Go da Baidu caiu em uma vala de construção profunda enquanto transportava uma passageira no sudoeste da China, segundo relatos da mídia local.

O incidente ocorreu na quarta-feira, em Chongqing, conforme reportado por jornais como o Southern Metropolis Daily e o Huashang Newspaper. A passageira, uma mulher, não sofreu ferimentos e foi resgatada por moradores locais com o auxílio de uma escada.

Vídeos que circulam nas redes sociais chinesas mostram um veículo branco com o logotipo da Baidu Apollo no fundo do que parece ser uma vala de construção. Um comerciante local disse ao Huashang Newspaper que o local da obra tinha barreiras e sinais de advertência, embora ainda não esteja claro como o veículo conseguiu ultrapassar essas medidas de segurança.