Robotáxi da Baidu cai em vala de construção na China, levantando preocupações sobre segurança

PEQUIM (Reuters) - Um veículo autônomo operado pelo serviço de táxi-robô Apollo Go da Baidu caiu em uma vala de construção profunda enquanto transportava uma passageira no sudoeste da China, segundo relatos da mídia local.
O incidente ocorreu na quarta-feira, em Chongqing, conforme reportado por jornais como o Southern Metropolis Daily e o Huashang Newspaper. A passageira, uma mulher, não sofreu ferimentos e foi resgatada por moradores locais com o auxílio de uma escada.
Vídeos que circulam nas redes sociais chinesas mostram um veículo branco com o logotipo da Baidu Apollo no fundo do que parece ser uma vala de construção. Um comerciante local disse ao Huashang Newspaper que o local da obra tinha barreiras e sinais de advertência, embora ainda não esteja claro como o veículo conseguiu ultrapassar essas medidas de segurança.
A Reuters conseguiu verificar a localização dos vídeos, mas não tem informações sobre como o carro chegou até lá. A Baidu não respondeu imediatamente ao pedido de comentário feito pela Reuters nesta sexta-feira.
O incidente gerou ampla discussão nas redes sociais chinesas sobre a segurança dos robotáxis.
A Baidu opera uma das maiores frotas de veículos autônomos da China e realiza operações comerciais de robotáxi em várias cidades, incluindo Wuhan, Pequim e Chongqing. Recentemente, a empresa também tem buscado expandir seu serviço para mercados internacionais, firmando parcerias com plataformas de transporte dos EUA como Uber e Lyft.
Em maio, a concorrente chinesa Pony.ai foi alvo de críticas após vídeos de um de seus carros pegando fogo em uma via de Pequim circularem nas redes sociais. A empresa afirmou que o incêndio ocorreu enquanto o veículo estava sendo manuseado por funcionários de manutenção após uma falha no sistema, e que não havia passageiros a bordo.
No ano passado, um incidente em São Francisco, onde uma multidão incendiou um robotáxi autônomo da Waymo que havia entrado em ruas lotadas de foliões, reacendeu o debate sobre a capacidade desses veículos de tomar decisões adequadas.
(Reportagem de Liam Mo, Tiffany Le e Brenda Goh)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.