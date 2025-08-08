Meta contrata PIMCO e Blue Owl para projeto de expansão de data center de US$29 bi, diz fonte

A Bloomberg News, que noticiou o acordo pela primeira vez, disse que a empresa vem trabalhando com o Morgan Stanley para levantar fundos, enquanto Apollo Global Management e KKR também estavam na disputa para liderar o acordo até o estágio final das negociações.

Meta, PIMCO e Blue Owl não quiseram comentar para a reportagem.

O acordo ocorre no momento em que a Meta procura parceiros para ajudar a financiar seu impulso de infraestrutura de IA. Na semana passada, a empresa disse em um documento que planejava alienar cerca de US$2 bilhões em ativos de data center como parte de uma estratégia de co-desenvolvimento para compartilhar os custos de construção de instalações para IA generativa.

Em julho, o presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse que a empresa gastaria centenas de bilhões de dólares para construir vários data centers de IA para sua unidade de superinteligência, intensificando a busca por uma tecnologia que ele perseguiu com uma guerra de talentos pelos melhores engenheiros.

Seu primeiro data center de vários gigawatts, batizado de Prometheus, deve entrar em operação em 2026, enquanto outro, chamado Hyperion, poderá ser ampliado para 5 GW nos próximos anos, afirmou Zuckerberg em uma publicação no mês passado em sua plataforma de mídia social Threads.

Em junho, o Financial Times informou que a Meta estava tentando levantar US$29 bilhões de empresas de capital privado para construir data centers de IA nos EUA, acrescentando que a empresa está debatendo como estruturar o aumento da dívida e também está avaliando opções para levantar mais capital.