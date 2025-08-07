Sony eleva vendas do PS5 em 4% no trimestre

O lucro operacional trimestral da divisão de videogames da Sony mais que dobrou, chegando a 148 bilhões de ienes, devido ao aumento das vendas de serviços e jogos não produzidos pela Sony.

"A Sony está consolidando ainda mais seu domínio em jogos de alta fidelidade", disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games. "Na minha opinião, a Sony agora está competindo mais com o PC do que com o Xbox", disse ele, referindo-se ao console da Microsoft.

O mercado esperava que o setor de consoles recebesse um impulso este ano com o lançamento de "Grand Theft VI", mas a nova versão da popular franquia teve lançamento adiado para 2026.

A Nintendo, que é vista como uma possível beneficiária do atraso de GTA 6, relatou na semana passada uma demanda inicial robusta pelo console Switch 2.

(Por Sam Nussey)