Sony eleva vendas do PS5 em 4% no trimestre

Por Sam Nussey
TÓQUIO (Reuters) - A Sony vendeu 2,5 milhões de consoles PlayStation 5 no primeiro trimestre fiscal, um aumento de 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
"Death Stranding 2: On The Beach", lançado em junho, recebeu críticas positivas e "Ghost of Yotei" será lançado em outubro.
O lucro operacional trimestral da divisão de videogames da Sony mais que dobrou, chegando a 148 bilhões de ienes, devido ao aumento das vendas de serviços e jogos não produzidos pela Sony.
"A Sony está consolidando ainda mais seu domínio em jogos de alta fidelidade", disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games. "Na minha opinião, a Sony agora está competindo mais com o PC do que com o Xbox", disse ele, referindo-se ao console da Microsoft.
O mercado esperava que o setor de consoles recebesse um impulso este ano com o lançamento de "Grand Theft VI", mas a nova versão da popular franquia teve lançamento adiado para 2026.
A Nintendo, que é vista como uma possível beneficiária do atraso de GTA 6, relatou na semana passada uma demanda inicial robusta pelo console Switch 2.
(Por Sam Nussey)
