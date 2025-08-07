OpenAI, do ChatGPT, lança GPT-5

A grande questão é se a empresa que deu início ao frenesi da IA generativa será capaz de continuar a promover avanços tecnológicos significativos que atraiam usuários de nível empresarial para justificar as enormes somas de dinheiro que está investindo para impulsionar esses desenvolvimentos.

O lançamento ocorre em um momento crítico para o setor de IA. Os maiores desenvolvedores de IA do mundo - Alphabet, Meta, Amazon e Microsoft, que apoia a OpenAI - aumentaram drasticamente os investimentos para pagar os custos de milhares de centrais de processamento de dados de IA, criando expectativa nos investidores de que esse esforço produzirá grandes retornos. Ao todo, essas quatro empresas esperam investir quase US$400 bilhões na tecnologia neste ano fiscal.

A OpenAI está agora em discussões iniciais para permitir que os funcionários recebam dinheiro com uma avaliação de US$500 bilhões, um grande avanço em relação ao valor de mercado de US$300 bilhões. Os principais pesquisadores de IA agora recebem bônus de US$100 milhões.

"Até o momento, os gastos das empresas com IA têm sido bastante fracos, enquanto os gastos dos consumidores com IA têm sido bastante robustos porque as pessoas adoram conversar com o ChatGPT", disse o redator econômico Noah Smith. "Mas os gastos dos consumidores com IA simplesmente não serão suficientes para justificar todo o dinheiro que está sendo despejado em data centers de IA."

A OpenAI está enfatizando as proezas empresariais do GPT-5. Além do desenvolvimento de software, a empresa disse que o GPT-5 se destaca em redação, consultas relacionadas à saúde e finanças.

"O GPT-5 é realmente a primeira vez que eu acho que um dos nossos modelos principais parece que você pode perguntar qualquer coisa a um especialista legítimo, um especialista de nível de doutorado", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, o jornalistas.