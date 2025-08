OpenAI lança modelos de linguagem de peso aberto otimizados para notebooks

"Algo único dos modelos abertos é que as pessoas podem executá-los localmente. As pessoas podem rodá-los por trás de seu próprio firewall, em sua própria infraestrutura", disse o cofundador da OpenAI, Greg Brockman, em coletiva de imprensa.

Os modelos de linguagem de peso aberto são diferentes dos modelos de código aberto, que oferecem acesso ao código-fonte completo, dados de treinamento e metodologias.

Em paralelo, a Amazon anunciou que os modelos de peso aberto da OpenAI agora estão disponíveis em seu marketplace de IA generativa Bedrock, do Amazon Web Services. É a primeira vez que um modelo da OpenAI é oferecido no Bedrock, de acordo com o diretor de produtos da Bedrock, Atul Deo.

"A OpenAI vem desenvolvendo ótimos modelos e acreditamos que esses modelos serão ótimas opções de código aberto, ou opções de modelos de peso aberto para os clientes", disse Deo. Ele não quis comentar quaisquer acordos contratuais entre AWS e OpenAI.

Os dois novos modelos da OpenAI são os primeiros modelos abertos lançados pela OpenAI desde o GPT-2, lançado em 2019.

O modelo maior da OpenAI, gpt-oss-120b, pode rodar em uma única GPU, enquanto o segundo, gpt-oss-20b, é pequeno o suficiente para rodar diretamente em um computador pessoal, segundo a empresa.