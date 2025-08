Tesla aprova prêmio em ações de US$29 bi para Elon Musk

A Tesla está em um ponto de inflexão, já que Musk, seu maior acionista com uma participação de 13%, muda o foco de uma prometida plataforma de carros elétricos com preços baixos para táxis autônomos e robôs humanoides, posicionando a empresa mais como uma empresa de IA e robótica do que como uma montadora de automóveis.

O novo bônus foi projetado para aumentar gradualmente o poder de voto de Musk, algo que ele e os acionistas sempre disseram ser fundamental para mantê-lo focado na missão da Tesla, disse o comitê especial no documento.

"Embora reconheçamos que os empreendimentos comerciais, interesses e outras demandas potenciais de tempo e atenção de Elon sejam extensos e abrangentes (...) estamos confiantes de que esse prêmio incentivará Elon a permanecer na Tesla", disse o comitê em comunicado nesta segunda-feira.

O comitê acrescentou que se os tribunais de Delaware restabelecerem totalmente o Prêmio de Desempenho do presidente-executivo de 2018, a nova concessão provisória será perdida ou compensada e não haverá duplo pagamento.

As ações do prêmio provisório serão adquiridas somente se Musk permanecer em uma função executiva importante até 2027. Elas também vêm com um período de retenção de cinco anos, exceto para cobrir pagamentos de impostos ou o preço de compra.

Musk deve pagar à Tesla US$23,34 por ação restrita adquirida, o que é igual ao preço de exercício por ação do Prêmio presidente-executivo 2018, disse a empresa no documento de segunda-feira.