Lyft e Baidu lançarão serviço de robô-táxi na Europa no próximo ano

Por Akash Sriram

(Reuters) - A norte-americana Lyft disse nesta segunda-feira que fará uma parceria com a chiniesa Baidu para lançamento de serviço de táxis sem motorista na Europa a partir do próximo ano, marcando a primeira incursão da gigante chinesa dos mecanismos de busca no setor europeu de táxis autônomos.

A parceria será lançada inicialmente na Alemanha e no Reino Unido, com os robôs-taxis elétricos RT6 da Baidu operando na plataforma da Lyft, enquanto se aguarda a aprovação regulatória.