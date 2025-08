Google vai reduzir uso de energia em data centers nos EUA para aliviar rede

O Google assinou acordos com duas concessionárias de energia elétrica dos EUA para reduzir o consumo de energia de seus data centers de inteligência artificial durante períodos de pico de demanda na rede, informou a empresa nesta segunda-feira, já que o uso intensivo de energia da IA está superando o fornecimento de energia.

As concessionárias do país foram inundadas com pedidos de eletricidade para os data centers de IA da Big Tech, com a demanda ultrapassando o total de fontes de energia disponíveis em algumas áreas.

Essa crise de energia gerou preocupações com o aumento das contas para residências e empresas, além de apagões.