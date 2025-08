Mídia estatal chinesa diz que Nvidia deve fornecer "provas de segurança" para recuperar confiança

"A NVIDIA não tem 'backdoors' em nossos chips que dariam a qualquer pessoa uma maneira remota de acessá-los ou controlá-los", disse o porta-voz.

A publicação apareceu um dia após Pequim citar preocupações sobre os possíveis riscos de segurança no chip de inteligência artificial H20 da Nvidia, lançando incerteza sobre as perspectivas de vendas da empresa na China semanas depois que uma proibição de exportação dos EUA foi revertida.

A Administração do Ciberespaço da China, o órgão regulador da internet do país, disse estar preocupada com uma proposta dos EUA para que os chips avançados vendidos no exterior sejam equipados com funções de rastreamento e posicionamento.

O órgão regulador disse que convocou a Nvidia para uma reunião a fim de explicar se seu chip H20 AI apresentava algum risco de segurança de backdoor, pois estava preocupado com a possibilidade de os dados dos usuários chineses e os direitos de privacidade serem afetados.

Um risco de backdoor refere-se a um método oculto de contornar a autenticação normal ou os controles de segurança.

(Reportagem da redação de Pequim)