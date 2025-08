Apple diz que está pronta para abrir carteira para recuperar atraso em IA

O presidente-executivo da Apple , Tim Cook, sinalizou na quinta-feira que a fabricante do iPhone estava pronta para gastar mais para alcançar os rivais em inteligência artificial, construindo mais centros de dados ou comprando um player maior no segmento, um afastamento de uma longa prática de frugalidade fiscal.

A Apple tem se esforçado para acompanhar o ritmo de rivais como a Microsoft e o Google da Alphabet, que atraíram centenas de milhões de usuários para seus chatbots e assistentes alimentados por IA. No entanto, esse crescimento teve um custo muito alto, com o Google planejando gastar US$ 85 bilhões no próximo ano e a Microsoft no caminho certo para gastar mais de US$ 100 bilhões, principalmente em data centers.

A Apple, por outro lado, tem se apoiado em provedores externos de data center para lidar com parte de seu trabalho de computação em nuvem e, apesar de uma parceria de alto nível com a OpenAI, criadora do ChatGPT, para determinados recursos do iPhone, tem tentado desenvolver grande parte de sua tecnologia de IA internamente, incluindo melhorias em seu assistente virtual Siri. Os resultados foram difíceis, e a empresa adiou os aprimoramentos da Siri para o próximo ano.