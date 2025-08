Amazon despenca na bolsa após fraco crescimento em computação em nuvem

Embora a AWS tenha registrado um aumento de 17,5% na receita durante o segundo trimestre, as vendas das unidades de computação em nuvem Azure, da Microsoft, aumentaram 39% e as do Google Cloud 32%. A margem de lucro da divisão da Amazon também diminuiu.

INCERTEZA TARIFÁRIA

A Amazon disse que seu principal negócio de varejo permaneceu amplamente protegido das tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que forçaram muitos varejistas e empresas de bens de consumo a buscarem maneiras de proteger margens de lucro sem diminuir a demanda.

"Durante a primeira metade do ano, ainda não observamos uma diminuição da demanda nem uma valorização significativa dos preços", disse o presidente-executivo da Amazon, Andy Jassy, em reunião com analistas, acrescentando que a empresa não tem certeza da trajetória dos impostos de importação no futuro, especialmente na China.

"Até o momento, acreditamos que os fabricantes e fornecedores estão suportando o impacto das tarifas", mas a maior parte do estoque vendido pela Amazon no segundo trimestre foi recebida no primeiro trimestre, sugerindo algum espaço para incertezas tarifárias à frente, disseram os estrategistas do J.P.Morgan.

(Por Kanchana Chakravarty)