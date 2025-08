Ações da Apple sobem após resultado trimestral forte

(Reuters) - As ações da Apple subiam 2% antes da abertura dos mercados nesta sexta-feira, depois que os resultados trimestrais da companhia superaram expectativas de Wall Street, indicando resiliência do grupo diante da guerra comercial e ferrenha competição no mercado de inteligência artificial.

Impulsionada por uma forte recuperação nas vendas de iPhones, a Apple teve o crescimento de receita mais rápido desde 2021 e previu uma expansão "de um dígito médio a alto" para o trimestre atual, bem acima da estimativa média de 3,27% dos analistas.

"Embora existam fatores específicos, como os subsídios na China, que podem ser atribuídos a parte da força excepcional, a aceleração no crescimento da receita ... é igualmente surpreendente, especialmente em um trimestre em que os consumidores normalmente adiam as compras antes do lançamento do próximo iPhone em setembro", disseram analistas do JP Morgan.