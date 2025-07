Reino Unido investiga 34 sites pornográficos sob novas regras de verificação de idade

LONDRES (Reuters) - O órgão regulador de mídia do Reino Unido iniciou investigações nesta quinta-feira sobre a conformidade de quatro empresas, que administram coletivamente 34 sites de pornografia, após a entrada em vigor das novas regras de exigência de verificação de idade do país.

O Ofcom disse que estava investigando formalmente se as empresas -- 8579 LLC, AVS Group Ltd, Kick Online Entertainment S.A. e Trendio Ltd -- têm verificações de idade "altamente eficazes" para proteger as crianças de encontrar pornografia nos sites.

Essas empresas foram priorizadas com base no risco de danos causados pelos serviços que operam e em seus números de usuários, acrescentou o órgão de fiscalização.