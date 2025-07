Reddit projeta forte receita com força dos anúncios impulsionados por IA, ações sobem

A projeção segue os resultados otimistas do segundo trimestre e a forte perspectiva de receita da rival Meta na quarta-feira, impulsionada pelo negócio principal de anúncios da empresa controladora do Facebook e do Instagram.

Os anunciantes estão se voltando cada vez mais para plataformas como Reddit, Meta e TikTok, que oferecem ferramentas avançadas baseadas em IA para criação automatizada de anúncios, segmentação precisa de público e acesso a bases de usuários em rápido crescimento.

O Reddit oferece aos profissionais de marketing vários formatos de anúncios, incluindo anúncios de posicionamento de conversas, que permitem que as marcas anunciem diretamente em tópicos de discussão em suas comunidades baseadas em interesses, conhecidas como subreddits.

No mês passado, a empresa lançou dois novos recursos de anúncios baseados em IA, projetados para ajudar as marcas a impulsionar o engajamento, explorando as conversas dos usuários na plataforma. Ela também tem acordos de licenciamento de conteúdo com o Google, da Alphabet, e com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

"O Reddit acabou de registrar um trimestre que deixaria orgulhoso até mesmo o seu subreddit mais cruel", disse Jeremy Goldman, analista da Emarketer.

A empresa espera uma receita no terceiro trimestre de US$535 milhões a US$545 milhões, bem acima da estimativa média dos analistas de US$473 milhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.