OpenAI atinge US$12 bilhões em receita anualizada, relata The Information

(Reuters) - A OpenAI, proprietária do ChatGPT, praticamente dobrou seu faturamento nos primeiros sete meses do ano, atingindo US$12 bilhões em receita anualizada, informou o site The Information na quarta-feira, citando uma fonte.

A Reuters não pôde confirmar a notícia imediatamente. A OpenAI não quis comentar.

O número indica que a OpenAI está gerando US$1 bilhão por mês, disse a reportagem, acrescentando que a empresa tem cerca de 700 milhões de usuários ativos semanais para seus produtos ChatGPT, usados por consumidores e clientes empresariais.