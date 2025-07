Grandes empresas de tecnologia podem estar gastando muito com IA, mas investidores adoram

A Meta subia ainda mais, 12,2%, atingindo um recorde e em vias de acrescentar cerca de US$200 bilhões ao seu valor de mercado de cerca de US$1,75 trilhão. A Amazon avançava cerca de 1%.

Todas as empresas enfrentaram um intenso exame minucioso por parte dos investidores em relação aos investimentos crescentes, que devem totalizar US$330 bilhões este ano.

SILENCIANDO DÚVIDAS

A Microsoft disse na quarta-feira que investirá um recorde de US$30 bilhões no atual trimestre depois que vendas melhores do que o esperado e uma previsão acima das expectativas para a área de computação em nuvem Azure mostraram os retornos crescentes da aposta maciça da empresa em IA.

A previsão coloca a Microsoft no caminho certo para potencialmente superar seus rivais no próximo ano. Isso aconteceu depois que a Alphabet, controladora do Google, superou as expectativas de receita e aumentou a previsão de investimentos em US$10 bilhões, para US$85 bilhões no ano.

A Microsoft também divulgou pela primeira vez a cifra em dólares das vendas do Azure e o número de usuários de suas ferramentas de IA Copilot, cuja adoção há muito tempo é uma preocupação para os investidores.