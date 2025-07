China levanta preocupações sobre potencial risco de segurança em chips H20 da Nvidia

PEQUIM (Reuters) - A China levantou preocupações sobre potenciais riscos de segurança no chip de inteligência artificial H20 da Nvidia (NVDA.O), lançando incertezas sobre as perspectivas de vendas da empresa norte-americana no país, semanas após a reversão de uma proibição de exportação dos EUA.

A Administração do Ciberespaço da China, órgão regulador da internet do país, afirmou estar preocupada com uma proposta dos EUA para que chips avançados vendidos no exterior sejam equipados com funções de rastreamento e localização.

Segundo o órgão, a Nvidia foi convocada para uma reunião nesta quinta-feira para explicar se o chip de IA H20 possui algum risco de segurança relacionado a backdoors -- mecanismos que permitem acessos não autorizados --, pois há preocupações de que dados e direitos de privacidade de usuários chineses possam ser afetados.