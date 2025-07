Ação da Meta salta com previsão de receita trimestral acima do esperado

Em comunicado, a empresa afirmou que a projeção para o terceiro trimestre pressupõe um benefício de 1% decorrente de um dólar enfraquecido.

A Meta disse que, embora não estivesse fornecendo uma perspectiva para a receita do quarto trimestre, espera que a taxa de crescimento ano a ano no período seja mais lenta do que no terceiro trimestre.

A gigante das mídias sociais elevou o limite inferior do seu guidance de investimentos (capex) para o ano em US$2 bilhões, com o impulso de sua aposta na "superinteligência" em meio à disputa acirrada na área de inteligência artificial.

A dona do Facebook e do Instagram agora prevê capex entre US$66 bilhões e US$72 bilhões.

O treinamento e a implementação de sistemas avançados de IA continuam sendo um empreendimento de capital intensivo, exigindo hardware caro, recursos massivos de computação e profissionais de engenharia de alto nível.

Após uma recepção morna do seu modelo Llama 4, que levou à saída de funcionários, a Meta tem tentado revitalizar seus esforços em IA, levando a uma disputa por talentos.