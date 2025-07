CORREÇÃO-Empresa norueguesa Opera vai apresentar queixa contra a Microsoft no Cade

A medida sublina a rivalidade de longa data entre as duas empresas.

A Opera já havia apresentado uma queixa à Comissão Europeia em dezembro de 2007 sobre a vinculação do navegador Internet Explorer ao sistema operacional Windows. O caso terminou com uma multa antitruste da União Europeia de 561 milhões de euros contra a Microsoft.

Em julho do ano passado, a Opera entrou com uma ação contra a Comissão por ter isentado o Edge da Lei dos Mercados Digitais, que busca limitar o poder das big techs por meio de uma lista de práticas permitidas e proibidas.

Na queixa apresentada ao Cade, vista pela Reuters, a Opera alega que a pré-instalação do Edge como navegador padrão em dispositivos e computadores com Windows impede que concorrentes possam competir com base nos méritos de seus produtos.

"A Microsoft impede a concorrência entre navegadores no Windows a todo momento. Primeiro, navegadores como o Opera são excluídos de oportunidades importantes de pré-instalação", afirmou o diretor jurídico da Opera, Aaron McParlan, em comunicado.

"E depois, a Microsoft frustra a capacidade dos usuários de baixar e utilizar navegadores alternativos", disse.