Starlink, de Musk, teve grande interrupção de rede

A Starlink enfrentou uma interrupção na rede, disse a empresa de internet via satélite de propriedade da SpaceX, de Elon Musk, nesta quinta-feira, com o Downdetector mostrando que o serviço estava fora do ar para milhares de usuários.

"A Starlink está atualmente enfrentando uma interrupção de rede e estamos implementando ativamente uma solução", afirmou a empresa em uma publicação na plataforma X.

No pico da interrupção, havia mais de 61.000 usuários relatando problemas com a Starlink no Downdetector, site que rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes.