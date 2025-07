Meta suspende publicidade política na UE após bloco exigir rótulos em anúncios

Atualmente, o Facebook e o Instagram, da Meta, estão sendo investigados pela Comissão Europeia por suspeita de falha no combate à desinformação e à publicidade enganosa no período que antecede as eleições para o Parlamento Europeu de 2024.

A investigação da UE está sob a Lei de Serviços Digitais, que exige que as grandes empresas de tecnologia façam mais para combater o conteúdo ilegal e prejudicial em suas plataformas ou correm o risco de sofrer multas de até 6% de seu faturamento anual global.

O TikTok, da ByteDance, também está na mira da UE devido à suspeita de não ter enfrentado a interferência eleitoral, principalmente na votação presidencial romena em novembro passado.