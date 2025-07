Empresas de tecnologia apresentarão inovações de IA na China em meio a sanções dos EUA

XANGAI (Reuters) - Grandes e pequenas empresas de tecnologia se reunirão em Xangai neste fim de semana para mostrar suas inovações em inteligência artificial e apoiar o setor de IA em expansão da China, que enfrenta sanções dos Estados Unidos.

As empresas chinesas, desde as de grande porte Huawei e Alibaba até as ambiciosas startups, dominarão a Conferência Mundial de IA de dois dias, mas nomes ocidentais como Tesla, Alphabet e Amazon também participarão.

O premiê chinês Li Qiang discursará na abertura da conferência, destacando a importância do setor para os líderes da segunda maior economia do mundo. Pequim fez da IA e da autossuficiência em outras tecnologias de ponta um pilar de seu plano de desenvolvimento nacional, dizendo que pretende tornar a China a líder global em IA até 2030.