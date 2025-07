TikTok sairá do ar nos EUA sem aprovação chinesa do acordo de venda, diz Lutnick

No mês passado, o presidente norte-americano, Donald Trump, prorrogou por 90 dias, até 17 de setembro, o prazo para que a chinesa ByteDance vendesse os ativos do TikTok nos EUA. A medida foi tomada apesar de uma lei de 2024, que determinava a venda ou o encerramento das operações até 19 de janeiro deste ano, caso não houvesse progresso significativo.

"A China pode manter uma pequena participação, ou a ByteDance, atual proprietária, pode ficar com uma parte pequena. Mas, basicamente, os norte-americanos terão o controle. Os norte-americanos serão proprietários da tecnologia e controlarão o algoritmo", disse Lutnick.

"Se esse acordo for aprovado pelos chineses, ele acontecerá. Se eles não aprovarem, o TikTok vai sair do ar, e essas decisões serão tomadas muito em breve."

O TikTok não comentou de imediato.

Um acordo que previa a separação das operações do TikTok nos EUA em uma nova empresa, com operação e controle majoritário de investidores norte-americanos, estava em andamento este ano. No entanto, ele foi interrompido após a China sinalizar que não aprovaria o negócio, na esteira do anúncio de Trump de tarifas elevadas sobre produtos chineses.

(Reportagem de David Shepardson e Jaspreet Singh em Bengaluru)