Streaming impulsiona crescimento do uso da TV para navegar na internet no Brasil

A pesquisa também revelou que 43,4% dos domicílios brasileiros tinham serviço pago de streaming de vídeo em 2024. Além disso, 8,2% não possuíam acesso à TV aberta ou por assinatura -- percentual que era de 4,7% em 2022 e 6,1% em 2023.

O acesso à internet nos domicílios brasileiros atingiu 93,6% dos 74,9 milhões de residências em 2024, um crescimento de 1,1 ponto percentual em relação ao ano anterior. O avanço foi mais acelerado nas áreas rurais, onde ainda há um déficit significativo de conectividade.

O celular permanece como o principal equipamento para navegação, sendo utilizado por 98,8% dos usuários. Em seguida, aparecem a televisão (53,5%), o microcomputador (33,4%) e o tablet (8,3%).

Entre 2023 e 2024, o uso da televisão e do tablet para acessar a internet aumentou 3,7 p.p. e 0,7 p.p., respectivamente, enquanto o uso do computador recuou 0,8 p.p. Desde 2016, o acesso via computador caiu de 63,2% para os atuais 33,4%.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)