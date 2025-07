PayPal e Mercado Pago trabalham para explorar oportunidades em pagamentos internacionais

"Esta parceria reúne nossas forças coletivas para simplificar o comércio transfronteiriço, com base no sucesso que cada um de nós já conquistou em nossos respectivos mercados", afirmou o presidente-executivo do Mercado Pago, Osvaldo Gimenez, no comunicado da empresa norte-americana.

Em 2020, o PayPal integrou seus serviços de pagamento ao Mercado Livre no Brasil e no México, permitindo o uso do PayPal como meio de pagamento para compras no site do Mercado Livre.

Atualmente, o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina e tem o Brasil como seu principal mercado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )