Microsoft tentou consertar falha em nuvem, mas correção não foi eficaz

A Administração Nacional de Segurança Nuclear dos EUA, encarregada de manter e projetar o estoque de armas nucleares do país, estava entre as agências violadas, informou a Bloomberg News na terça-feira, citando uma pessoa com conhecimento do assunto.

Não se sabe se alguma informação sensível ou confidencial foi comprometida, acrescentou.

O Departamento de Energia dos EUA, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA e a Microsoft não responderam imediatamente aos pedidos da Reuters para comentar a reportagem.

Um pesquisador do braço de segurança cibernética da Viettel, uma empresa de telecomunicações administrada por militares do Vietnã, identificou uma falha no SharePoint no evento de maio, chamou-a de "ToolShell" e demonstrou uma maneira de explorá-la.

A descoberta rendeu ao pesquisador um prêmio de US$ 100 mil, segundo uma postagem no X da "Zero Day Initiative" da Trend Micro.

Os fornecedores participantes foram responsáveis por corrigir e divulgar as falhas de segurança de "maneira eficaz e oportuna", disse a Trend Micro em um comunicado.