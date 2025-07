Governo Trump busca caminho para que empresas americanas exportem chips de IA

(Reuters) - O governo Trump divulgou nesta quarta-feira um novo projeto de inteligência artificial que visa desregulamentar o setor e tornar mais fácil e menos arriscado para as empresas americanas exportarem tecnologia para países estrangeiros.

O presidente Donald Trump marcará o lançamento do plano com um discurso descrevendo a importância de vencer uma corrida pela liderança em IA, um elemento que é cada vez mais visto como uma característica definidora da geopolítica do século XXI, com a China e os Estados Unidos investindo pesadamente no setor para garantir a superioridade econômica e militar.

O plano, que inclui cerca de 90 recomendações, pede a exportação da tecnologia de IA dos EUA para o exterior e uma repressão às leis estaduais consideradas muito restritivas para permitir que o seu desenvolvimento, um afastamento significativo da abordagem de "barreira elevada" do seu antecessor, Joe Biden, que limitava o acesso global aos cobiçados semicondutores de IA.