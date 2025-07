Ofensiva de presidente da Nvidia na China consolida país como mercado importante para empresa

O magnata à frente da empresa mais valiosa do mundo chegou a Pequim para um evento na semana passada, apenas alguns dias depois de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e anunciar que a gigante da inteligência artificial poderia mais uma vez vender seus chips H20 na China, após uma proibição dos EUA em abril por questões de segurança nacional.

A empresa de Huang está na mira de uma guerra comercial entre os EUA e a China, que ameaça destruir as cadeias de suprimentos à medida que os dois países lutam pelo domínio global da IA e de outras tecnologias de ponta, ameaçando os negócios de US$17 bilhões da Nvidia na China.

Embora Huang pareça estar navegando bem em uma delicada corda bamba entre Pequim e Washington, a empresa continua sujeita aos altos e baixos das tensões sino-americanas, disseram analistas.

"A visita de Jensen Huang teve como objetivo demonstrar o compromisso da Nvidia com o mercado chinês", disse Lian Jye Su, analista-chefe da empresa de pesquisa tecnológica Omdia. "No entanto, esse compromisso deve ser equilibrado com as possíveis preocupações do governo dos EUA sobre o aprofundamento dos laços com a China."

Huang descreveu os modelos de IA das empresas chinesas DeepSeek, Alibaba e Tencent como "de classe mundial" e seus compromissos oficiais incluíram uma reunião "maravilhosa" com o czar do comércio chinês e vice-primeiro-ministro He Lifeng e um encontro pessoal com o ministro do Comércio, Wang Wentao. A demanda por chips H20 aumentou na China após o lançamento dos modelos DeepSeek em janeiro.

"A Nvidia ainda precisará ver a maré com clareza e aproveitá-la no momento certo para maximizar os benefícios disponíveis. Mas o que é bom para a empresa, acho que ela tem um CEO que é muito bom em fazer isso", disse Tilly Zhang, analista de tecnologia da Gavekal Dragonomics.