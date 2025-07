Microsoft alerta empresas e governos sobre ataque a software de servidor

WASHINGTON (Reuters) - A Microsoft emitiu um alerta sobre "ataques ativos" ao software de servidor usado por agências governamentais e empresas para compartilhar documentos dentro das organizações, e recomendou atualizações de segurança que os clientes devem aplicar imediatamente.

O FBI disse no domingo que está ciente dos ataques e está trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros federais e do setor privado, mas não forneceu outros detalhes.

Em um alerta emitido no sábado, a Microsoft disse que as vulnerabilidades se aplicam apenas aos servidores do SharePoint usados dentro das organizações. Ela disse que o SharePoint Online no Microsoft 365, que está na nuvem, não foi atingido pelos ataques.