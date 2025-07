Ataque a servidor da Microsoft atingiu cerca de 100 organizações, dizem pesquisadores

Vaisha Bernard, líder de hack da Eye Security, uma empresa de cibersegurança com sede na Holanda, que descobriu a campanha de invasão direcionada a um de seus clientes na sexta-feira, disse que uma varredura na internet realizada com a Shadowserver Foundation revelou quase 100 vítimas no total -- e isso foi antes da técnica por trás do hack ser amplamente conhecida.

"Não há ambiguidade", disse Bernard nesta segunda-feira. "Quem sabe o que outros adversários têm feito desde então para colocar outras 'backdoors'."

Ele se recusou a identificar as organizações afetadas, afirmando que as autoridades nacionais relevantes já haviam sido notificadas.

A Fundação Shadowserver confirmou o número de 100 e disse que a maioria dos afetados estava nos Estados Unidos e na Alemanha, e que as vítimas incluíam organizações governamentais.

Outro pesquisador disse que, até agora, a espionagem parece ser trabalho de um único hacker ou de um grupo de hackers.

"É possível que isso mude rapidamente", disse Rafe Pilling, diretor de inteligência de ameaças da Sophos, uma empresa britânica de segurança digital.