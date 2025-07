Ações ligadas a criptomoedas avançam após Trump assinar lei de stablecoins

O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Representantes por 308 votos a 122, com apoio de quase metade dos democratas e da maioria dos republicanos. Anteriormente, havia sido aprovado pelo Senado.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo, subiu cerca de 1% nesta segunda-feira, embora ainda esteja mais de 3% distante de sua máxima histórica de US$ 123.153 atingida na semana passada.

O projeto de lei proíbe rendimentos ou pagamentos de juros sobre stablecoins regulamentadas, o que o Deutsche Bank disse que está levando a um aumento no preço do ethereum, com base nas expectativas de que os investidores estejam migrando para a segunda maior criptomoeda do mundo como uma alternativa para geração de rendimento em finanças descentralizadas.

O ether foi negociado a US$ 3.783,2, pairando perto de seu nível mais alto desde dezembro de 2024.

As ações listadas nos EUA de empresas que vêm adicionando criptomoedas aos seus cofres também estavam em alta nesta segunda-feira.

Os papéis da BitMine, onde o bilionário da tecnologia Peter Thiel é o principal investidor e cujo presidente é Tom Lee, da Fundstrat, avançaram 5,3%. Outras holdings de ether, Bit Digital, BTCS e SharpLink Gaming, subiram entre 3,1% e 12,6%, respectivamente.